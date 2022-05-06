Экс-футболист Мостовой поделился своей бедой

«Стоит сказать, после просмотра ЛЧ тяжело будет перестроиться на РПЛ. «Спартак» после победы должен быть воодушевлен. Но «Урал» играет за то, чтобы остаться, поэтому просто не будет. Здесь нужно понимать, что «Уралу» нужно больше. Мне видится ничейный результат», — сказал Мостовой.