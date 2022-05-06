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1 час назад

Экс-футболист Мостовой заявил, что ему трудно наблюдать за РПЛ после просмотра Лиги чемпионов

Газета.Ruиещё 1

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, говоря о предстоящем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и Уралом», заявил, что ему трудно перестроиться на российский чемпионат после просмотра матчей Лиги чемпионов. Его слова передает «Чемпионат».

Экс-футболист Мостовой поделился своей бедой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стоит сказать, после просмотра ЛЧ тяжело будет перестроиться на РПЛ. «Спартак» после победы должен быть воодушевлен. Но «Урал» играет за то, чтобы остаться, поэтому просто не будет. Здесь нужно понимать, что «Уралу» нужно больше. Мне видится ничейный результат», — сказал Мостовой.

Встреча между красно-белыми и «Уралом» состоится 7 мая. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

После 27 туров «Спартак» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 очка. «Урал» занимает 14-ю строчку, набрав 27 баллов. Отметим, что екатеринбургская команда располагается в зоне стыковых матчей. Если их поражение не изменится, то им предстоят игры на вылет с командами Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением, должны ли красно-белые устроить чемпионский коридор для петербургского «Зенита».

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