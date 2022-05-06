Салах оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"

"В прошлом сезоне я не взял "Золотой мяч", хотя забил 40 голов, но у нас не было трофеев. В этом сезоне у меня хорошая статистика, а один трофей мы уже взяли. Если мы выиграем еще Лигу чемпионов и Кубок Англии, то будет интересно посмотреть на итоги голосования за "Золотой мяч".