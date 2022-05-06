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45 минут назад

Салах оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"

Soccer Newsиещё 1

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился мнением о своих шансах завоевать "Золотой мяч" в этом году.

Салах оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"
Фото: TwitterTwitter

"В прошлом сезоне я не взял "Золотой мяч", хотя забил 40 голов, но у нас не было трофеев. В этом сезоне у меня хорошая статистика, а один трофей мы уже взяли. Если мы выиграем еще Лигу чемпионов и Кубок Англии, то будет интересно посмотреть на итоги голосования за "Золотой мяч".

Я провожу свой лучший сезон в "Ливерпуле". Я много забил голов и отдал много голевых передач, я лидирую в Премьер-лиге по количеству созданных моментов. Я бываю разочарован, когда не делаю разницу и команда не побеждает. Но я счастлив, когда "Ливерпуль" побеждает даже без моих голов", - приводит слова Салаха Sky Sports.

В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" 45 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Футбол,Мохамед Салах,
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