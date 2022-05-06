В «Црвене Звезде» прокомментировали интерес к Дзюбе

«Это правда, что мы хотим подписать Дзюбу. Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес есть. Что касается зарплаты, пока об этом говорить рано, но мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны», — прокомментировал Терзич.