Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

ФИФА может сократить игровое время футбольных матчей до 60 минут

Газета.Ru

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) могут сократить количество игрового времени матчей с 90 до 60 минут. Об этом сообщил экс-арбитр ФИФА Марк Клаттенбург в авторской колонке в Daily Mail.

ФИФА может сократить игровое время футбольных матчей
Фото: ReutersReuters

Как сообщает Клаттенург, вопрос с сокращением времени матчей изучается в ФИФА и IFAB. Коме того, рассматривается вопрос введения чистого игрового времени — во время пауз судьи будут останавливать секундомер. Сроки вступления в силу нововведения не определены.

Напомним, в июле 2021 года сообщалось, что ФИФА тестирует правила с временными удалениями и двумя таймами по 30 минут.

Ранее сообщалось, что «Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут быть исключены из Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Футбол,Марк Клаттенбург,Реал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители