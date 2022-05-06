ФИФА может сократить игровое время футбольных матчей

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) могут сократить количество игрового времени матчей с 90 до 60 минут. Об этом сообщил экс-арбитр ФИФА Марк Клаттенбург в авторской колонке в Daily Mail.

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Как сообщает Клаттенург, вопрос с сокращением времени матчей изучается в ФИФА и IFAB. Коме того, рассматривается вопрос введения чистого игрового времени — во время пауз судьи будут останавливать секундомер. Сроки вступления в силу нововведения не определены.

Напомним, в июле 2021 года сообщалось, что ФИФА тестирует правила с временными удалениями и двумя таймами по 30 минут.