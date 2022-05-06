«Кроули» уволил тренера, оскорблявшего игроков

Ранее Футбольная ассоциация Англии начала разбирательство в связи с жалобой футболистов на оскорбительные выражения, которые использовал Джон Йемс.
Утверждается, что 62-летний специалист организовал на базе две раздевалки, говоря, что одна из них – для чернокожих. Тренер постоянно использовал слово «ниггер» и к одному из темнокожих футболистов обращался как к «зулусскому воину», а игроков азиатского происхождения называл «террористами, смертниками и поедателями карри».
С обвинениями в адрес Йемса выступили не менее семи игроков «Кроули».