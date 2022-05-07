Основной вратарь "Зенита" покинет клуб летом

"Возможен вариант, при котором будет использована функция автопродления контракта Кержакова на один год, и голкипер уйдет в аренду в другой клуб. Но, с большой долей вероятности, Михаил уйдет из клуба свободным агентом: обе стороны могут отказаться от функции автопродления контракта, которая прописана в договоре", — сообщил источник.

В качестве замены Кержакову называются сразу три кандидатуры. Это вратарь "Химок" Илья Лантратов, а также Иван Ломаев из "Крыльев Советов" и Денис Адамов из "Сочи". В этом сезоне Кержаков принял участие в 19 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он пропустил 15 голов, три из которых с пенальти. 30 апреля петербургский клуб в четвертый раз подряд стал чемпионом России. В матче 27-го тура РПЛ подопечные Сергея Семака одержали волевую победу над "Локомотивом" со счетом 3:1. Кержаков допустил результативную ошибку, которая привела к голу в его ворота.