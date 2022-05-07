Раскрыты подробности сделки по продаже «Челси»

Руководство «Челси» согласовало с консорциумом американского бизнесмена Тодда Боэли условия по продаже клуба. Подробности сделки приводит официальный сайт клуба.
«Из общего объема инвестиций 2,5 миллиарда фунтов будут направлены на приобретение акций клуба; эти средства будут помещены на замороженный банковский счёт в Великобритании с тем, чтобы полностью перечислить их на благотворительные нужды», - сказано в сообщении.
Кроме того, консорциум Боэли должен вложить 1,75 миллиарда фунтов в дальнейшее развитие клуба. Речь идет об инвестициях в домашний стадион команды «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и продолжение финансирования фонда «Челси».
Продажа клуба планируется в конце мая после получения всех необходимых разрешений.
Ранее стало известно, что российский бизнесмен Роман Абрамович продает футбольный клуб «Челси» группе собственников, в которую входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, а также швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.