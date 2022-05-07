Раскрыты подробности сделки по продаже «Челси»

«Из общего объема инвестиций 2,5 миллиарда фунтов будут направлены на приобретение акций клуба; эти средства будут помещены на замороженный банковский счёт в Великобритании с тем, чтобы полностью перечислить их на благотворительные нужды», - сказано в сообщении.