Глава УЕФА рассказал о разбитом сердце из-за России

«Ситуация сложная, но мы не могли поступить иначе. Хотя отчасти у меня разбивается сердце из-за санкций в отношении спортсменов, потому что это не их [конфликт]. Плохо, что они страдают из-за этого. Но, с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы должны помочь. Мы должны сделать все возможное, чтобы покончить с этим безумием как можно скорее», - сообщил Чеферин.