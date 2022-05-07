Глава УЕФА рассказал о разбитом сердце из-за России

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил в интервью изданию As, что санкции против российских спортсменов «разбивают его сердце». Об этом пишет РИА «Новости».
«Ситуация сложная, но мы не могли поступить иначе. Хотя отчасти у меня разбивается сердце из-за санкций в отношении спортсменов, потому что это не их [конфликт]. Плохо, что они страдают из-за этого. Но, с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы должны помочь. Мы должны сделать все возможное, чтобы покончить с этим безумием как можно скорее», - сообщил Чеферин.
Агентство напомнило, что в понедельник, 2 мая, исполком УЕФА отстранил на сезон 2022-2023 годов футбольные и мини-футбольные клубы России от всех еврокубков. Мужским и женским футбольным сборным запретили участвовать в европейских соревнованиях.
Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад рассказал ранее, что хейтеры стали оскорблять его после интервью для российских СМИ, в котором он заступился за спортсменов из России, назвав их отстранение от международных турниров «контрпродуктивным».
«Со вчерашнего дня мои соцсети кипят. После интервью, которое я дал российским СМИ, [...] я получил сотню сообщений, полных ненависти», - рассказал известный биатлонист.
Фуркад раскритиковал также европейских спортсменов, которые, «удобно устроившись на диване», указывают всем, что нужно делать.