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3 часа назад

«Челси» упустил победу над «Вулверхэмптоном», ведя до 79-й минуты со счётом 2:0

Чемпионат.comиещё 4

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Вулверхэмптон». Команды сыграли вничью – 2:2.

"Челси" упустил победу над "Вулверхэмптоном"
Фото: CATHERINE IVILL/GETTY IMAGESCATHERINE IVILL/GETTY IMAGES

Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий синих Ромелу Лукаку. Через три минуты Лукаку оформил дубль, ему ассистировал Кристиан Пулишич.

На 79-й минуте один мяч отыграл форвард гостей Франсиску Тринкан. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял защитник Конор Коуди.

Отметим, что в последних пяти матчах АПЛ у «аристократов» лишь одна победа. В 34-м туре «Челси» победил «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).

После 35 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Синие набрали 67 очков. «Вулверхэмптон» с 50 очками находится на восьмой строчке.

Футбол,Франсиску Тринкан,Кристиан Пулишич,
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