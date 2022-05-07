"Челси" упустил победу над "Вулверхэмптоном"

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Вулверхэмптон». Команды сыграли вничью – 2:2.

Фото: CATHERINE IVILL/GETTY IMAGES CATHERINE IVILL/GETTY IMAGES

Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий синих Ромелу Лукаку. Через три минуты Лукаку оформил дубль, ему ассистировал Кристиан Пулишич.

На 79-й минуте один мяч отыграл форвард гостей Франсиску Тринкан. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял защитник Конор Коуди.

Отметим, что в последних пяти матчах АПЛ у «аристократов» лишь одна победа. В 34-м туре «Челси» победил «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).