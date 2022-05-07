Болельщики "Зенита" освистали Дзюбу

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» в ранге чемпиона принял подмосковные «Химки», которые сражаются за выживание.

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На 69-й минуте матча на поле появился форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба, заменивший Ивана Сергеева. Болельщики домашней команды встретили появление нападающего свистом.

Отметим, что победу в матче с минимальным преимуществом одержала петербургская команда (1:0). В составе победителей единственным забитым мячом на 14-й минуте отметился нападающий Иван Сергеев.

Таким образом, «Химки» остались на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ, от «стыкового» 13-го места их не отделяет ни одного очка, нижегородцы находятся выше «Химок» и «Рубина» лишь по дополнительным показателям. При этом у «Рубина» еще есть мачт в запасе.

Напомним, 30 апреля «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом РПЛ.