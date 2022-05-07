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1 час назад

Болельщики "Зенита" освистали Дзюбу после выхода форварда на замену в матче с "Химками"

Газета.Ruиещё 2

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» в ранге чемпиона принял подмосковные «Химки», которые сражаются за выживание.

Болельщики "Зенита" освистали Дзюбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 69-й минуте матча на поле появился форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба, заменивший Ивана Сергеева. Болельщики домашней команды встретили появление нападающего свистом.

Отметим, что победу в матче с минимальным преимуществом одержала петербургская команда (1:0). В составе победителей единственным забитым мячом на 14-й минуте отметился нападающий Иван Сергеев.

Таким образом, «Химки» остались на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ, от «стыкового» 13-го места их не отделяет ни одного очка, нижегородцы находятся выше «Химок» и «Рубина» лишь по дополнительным показателям. При этом у «Рубина» еще есть мачт в запасе.

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Напомним, 30 апреля «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом РПЛ.

Следующую встречу «Химки» проведут на выезде против «Ростова» 14 мая. «Зенит» в принципиальном противостоянии встретится с московским «Спартаком» 15 мая.

Футбол,Артем Дзюба,Иван Сергеев,Зенит,Спартак,
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