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1 час назад

"Манчестер Юнайтед" не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне

ТАССиещё 5

"Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4 на выезде проиграл "Брайтону" в матче чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов сезона-2022/23. Встреча прошла в субботу.

"МЮ" не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Фото: AP Photo/Dave ThompsonAP Photo/Dave Thompson

Забитыми мячами отметились Мойсес Кайседо (15-я минута), Марк Кукурелья (49), Паскаль Гросс (57) и Леандро Троссард (60).

"Манчестер Юнайтед" после 37 матчей набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Располагающийся на четвертой строчке "Арсенал" имеет в активе 63 очка после 34 игр. В Лигу чемпионов выйдут четыре лучшие команды по итогам чемпионата Англии.

В заключительном матче сезона "Манчестер Юнайтед" 22 мая сыграет с "Кристал Пэлас". "Брайтон" после 36 игр набрал 47 очков и занимает девятое место. В следующем матче "Брайтон" 15 мая на выезде сыграет с "Лидсом".

Футбол,Паскаль Гросс,Леандро Троссард,Манчестер Юнайтед,
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