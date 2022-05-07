"МЮ" не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне

"Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4 на выезде проиграл "Брайтону" в матче чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов сезона-2022/23. Встреча прошла в субботу.

Фото: AP Photo/Dave Thompson AP Photo/Dave Thompson

Забитыми мячами отметились Мойсес Кайседо (15-я минута), Марк Кукурелья (49), Паскаль Гросс (57) и Леандро Троссард (60).

"Манчестер Юнайтед" после 37 матчей набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Располагающийся на четвертой строчке "Арсенал" имеет в активе 63 очка после 34 игр. В Лигу чемпионов выйдут четыре лучшие команды по итогам чемпионата Англии.