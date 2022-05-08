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56 минут назад

Бывший хавбек «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко уехал из России

Газета.Ru

Бывший хавбек «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко уехал из России. Об этом информирует «Футбол 24».

Бывший хавбек «Спартака» и сборной Украины уехал из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Экс-игрок красно-белых покинул Москву, где проживал на протяжении последних нескольких лет, и в настоящее время находится за границей. По информации источника, Калиниченко не хочет иметь ничего общего с Россией.

Калиниченко перешел в московский «Спартак» из «Днепра» в 2000 году. В составе столичного клуба он стал двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России. В последнее время Калиниченко посещал телеканал «Матч ТВ» в качестве футбольного эксперта.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о продаже лондонского «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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