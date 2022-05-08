Колоссальное испытание для одних из лучших в мире

Чемпиона Испании вместо паузы после легендарного матча с «Сити» ждёт горячее дерби.

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Лучший сезон «Реала» без Криштиану Роналду

Мадридцы не выдавали столь мощного сезона с момента ухода Криштиану Роналду в «Ювентус». В последующие годы успехи, конечно, случались, но по меркам «королевского клуба» были довольно сдержанными. В Лиге чемпионов без португальца вообще не ладилось. Два подряд вылета в 1/8 финала и поражение от «Челси» в полуфинале в прошлом году.

Возвращение Карло Анчелотти обернулось триумфом. 2022 год открылся победой в Суперкубке Испании. Теперь взять этот трофей куда тяжелее, ведь в нём участвуют не две, а четыре команды. Мадридцы расправились с «Барселоной», а в финале уверенно разобрались с «Атлетиком» из Бильбао. Как оказалось, это было только начало.

С 2012 года «Реал» становился чемпионом Испании лишь два раза - в 2017 и 2020 годах. В обоих случаях борьба продолжалась до самого конца. В этот раз «сливочные» доминировали на внутренней арене. Обеспечили золотые медали за четыре тура до окончания первенства, привезя конкурентам по 15-18 очков. Соперники переживают непростые времена, но этим ещё нужно было воспользоваться. Справедливость результата признал даже главный тренер «Барсы» Хави.

Единственным разочарованием обернулся Кубок Испании, где в четвертьфинале уступили «Атлетику» из Бильбао. Впрочем, сейчас о нём вряд ли кто-то вспоминает. На носу мадридское дерби, насолить соседу всегда приятно. На победу подопечных Карло Анчелотти предлагается поставить с коэффициентом 3.50. Ого! Почему так много?

Когда дерби отходит на второй план

Причин достаточно. Дело тут вовсе не в чужом стадионе. В среду «Реал» потратил огромное количество сил и эмоций в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Проигрывал «Манчестер Сити» до 90-й минуты, забил два мяча за 99 секунд и добил соперника в дополнительное время. Это была одна из самых драматичных встреч за всю историю турнира!

Мадридцы оставили на поле слишком многое. 120 минут против одной из лучших команд мира - колоссальное испытание. «Атлетико» же имел больше недели на восстановление и подготовку. Предыдущий матч «матрасники» провели ещё в апреле. Правда, они вряд ли хотят о нём вспоминать. Проиграли в Бильбао со счётом 0:2.

В пользу хозяев говорит не только преимущество в свежести, но и разница в уровне мотивации. У «Реала» до конца сезона остался всего один по-настоящему значимый матч. Финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 28 мая. Чемпионат Испании выигран, оставшиеся встречи ничего не решают. Тогда как «Атлетико» сражается за попадание в зону Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти наверняка проведёт ротацию и предоставит отдых как минимум нескольким футболистам основы. Да и рисковать травмами перед финалом Лиги чемпионов не стоит, ведь команда Симеоне по-прежнему часто получает карточки. С результативностью у «индейцев» тоже порядок: в четырёх из пяти предыдущих матчей Ла Лиги на своём поле они забивали как минимум дважды. Букмекер Winline даёт коэффициент 2.04 на ИТБ 1.5 гола «Атлетико». Если новоиспечённый чемпион Испании пропустит как минимум дважды, с 2000 рублей вы получите 4080 рублей.

Одни не могут, другие не хотят

Проблема в том, что хозяева в последнее время совсем не впечатляют. В четырёх предыдущих турах они одержали всего одну победу. В родных стенах над немотивированным «Эспаньолом» (2:1) благодаря пенальти на 90-й минуте. Провальный отрезок опустил мадридцев на четвёртую строчку в чемпионате Испании. Так и без Лиги чемпионов недолго остаться: «Бетис» отстаёт на три очка, «Реал Сосьедад» - на пять.

Расклад получается крайне необычный. «Реалу» эта игра фактически не нужна, но кураж и желание насолить соседу - гремучая смесь. «Атлетико», напротив, необходимо побеждать, однако всё валится из рук. Угадывать результат при таких исходных данных крайне сложно. Зато вариант «обе команды забьют - нет» с коэффициентом 2.01 кажется подходящим. Эта ставка заходила в пяти из шести предыдущих мадридских дерби.

Любителям закономерностей стоит подумать над пари «в матче будет ровно два гола». Winline оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 3.45. На протяжении трёх очных встреч соперники обходились двумя забитыми мячами. Дважды «Реал» побеждал со счётом 2:0, ещё в одном случае была ничья - 1:1.