«Матрасники» вцепятся в команду Анчелотти мертвой хваткой

8 мая в матче 35-го тура испанской Примеры пройдет мадридское дерби: «Атлетико» примет «Реал». Дерби есть дерби, но, кажется, на этот раз у команд совершенно разная мотивация. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Атлетико» - «Реал»: прогноз и ставки на матч Примеры 8 мая, коэффициенты букмекеров

8 мая «Атлетико» на своем поле сыграет с «Реалом» в матче Примеры. Видеотрансляцию матча онлайн можно будет посмотреть на «ОККО Спорт». Начало - в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев. Поставить на «Атлетико» можно с коэффициентом 2.05, это примерно 47% вероятности. Шансы «Реала» аналитики оценили коэффициентом 3.65 (26%), а на ничью можно сделать ставку за 3.50 (27%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.95, а на тотал меньше 2.5 – за 1.88.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.77. С коэффициентом 2.07 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

«Атлетико» - «Реал»: какие делать ставки на игру Примеры 8 мая

Команды подходят к этому матчу с разной степенью готовности и мотивации. «Атлетико» ведет борьбу за место в Лиге чемпионов.

После поражения «Бетиса» команда Диего Симеоне может оторваться от соперника на 6 очков. За 3 тура отыграть эту фору будет очень сложно. Да и с «Севильей» за 3-е место можно будет побороться.

Правда, «Атлетико» лихорадит. Команда очень нестабильна: может любого фаворита обыграть, но и проиграть любому аутсайдеру. В последнем туре без шансов проиграли в Бильбао - 0:2, показав совершенно невразумительный футбол.

А вот у «Реала» в этой игре мотивации нет совсем. В чемпионате Испании все давно решено: уже и чемпионский парад команда Карло Анчелотти успела провести. Кроме того, на неделе случился фантастический камбэк в матче Лиги чемпионов с «Ман Сити». Эмоций потрачено очень много, да и 120 минут пришлось отбегать. Так что наверняка мы увидим ротацию состава.

Мотивация «Атлетико» выше, «матрасники» куда свежее, да и играют дома. Кажется, вариант с победой команды Симеоне самый логичный. У «Реала» в сезоне остался один важный матч - финал Лиги чемпионов. Все остальное - просто элементы подготовки к нему. Поставить на победу хозяев поля в БК Фонбет можно с коэффициентом 2.05.

«Реал» среди недели отыграл 120 минут и лишился кучи эмоций. Поэтому наверняка после перерыва «сливочные» начнут подсаживаться. И здесь «Атлетико» обязательно вцепится в команду Анчелотти мертвой хваткой. Поставить на то, что «Атлетико» забьет во втором тайме больше, чем в первом, можно в БК Фонбет за 2.30.