Английский футболист погиб во время матча

Матч между юношескими командами в чемпионате английского Ноттингемшира между «Кавалерс» и «Россонери» закончился трагедией. Во время игры 13-летнему футболисту «Кавалерс» Сэмуэлю Акваси стало плохо, он потерял сознание и скончался, сообщает Mirror.
Как утверждает источника, сотрудники медицинской службы клубов и приехавшие на место происшествия врачи пытались оказать помощь молодому спортсмену, но спасти его жизнь не удалось.
Футбольная ассоциация Ноттингемшира выразила соболезнования всем родным и близким усопшего.