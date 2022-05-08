Английский футболист погиб во время матча

Матч между юношескими командами в чемпионате английского Ноттингемшира между «Кавалерс» и «Россонери» закончился трагедией. Во время игры 13-летнему футболисту «Кавалерс» Сэмуэлю Акваси стало плохо, он потерял сознание и скончался, сообщает Mirror.