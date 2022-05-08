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51 минуту назад

Молодой английский футболист погиб во время матча

Свободная пресса

Матч между юношескими командами в чемпионате английского Ноттингемшира между «Кавалерс» и «Россонери» закончился трагедией. Во время игры 13-летнему футболисту «Кавалерс» Сэмуэлю Акваси стало плохо, он потерял сознание и скончался, сообщает Mirror.

Английский футболист погиб во время матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает источника, сотрудники медицинской службы клубов и приехавшие на место происшествия врачи пытались оказать помощь молодому спортсмену, но спасти его жизнь не удалось.

Футбольная ассоциация Ноттингемшира выразила соболезнования всем родным и близким усопшего.

Футбол,
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