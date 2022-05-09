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1 час назад

Месси установил рекорд чемпионата Франции

Lenta.ru

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал автором уникального достижения. Об этом сообщается в Twitter PSSSports.

Месси установил рекорд чемпионата Франции
Фото: REUTERSREUTERS

Форвард установил рекорд по количеству попаданий в каркас ворот в течение одного розыгрыша чемпионата Франции. Уточняется, что десять раз в штанги и перекладины никто в первенстве страны не попадал за последние 13 лет.

Месси в нынешнем сезоне провел 24 матча в лиге 1. 34-летний футболист забил четыре мяча и сделал 13 результативных передач.

29 апреля сообщалось, что Месси оказался худшим игроком из топ-5 лиг по реализации опасных моментов. Этот показатель у аргентинского футболиста составил 8,3 процента.

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