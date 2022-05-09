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1 час назад

Роналду назвал условие для отказа от ухода из «Манчестер Юнайтед»

Lenta.ruиещё 1

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду назвал условие, при котором он останется в английской команде. Об этом сообщает The Sun.

Роналду назвал условие для отказа от ухода из «Манчестер Юнайтед»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, португалец откажется уходить из клуба, если новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг попросит его остаться. Уточняется, что Роналду хочет помочь МЮ вернуться в Лигу чемпионов и завоевать трофей в следующем сезоне.

Нынешний тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона. Его сменит Тен Хаг, контракт с которым рассчитан до июня 2025 года.

Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ в августе 2021 года. Ранее он уже выступал за манчестерский клуб с 2003 по 2009 год. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

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