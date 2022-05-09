13-летний футболист умер во время матча

Матч между юношескими командами в чемпионате английского Ноттингемшира между «Кавалерс» и «Россонери» закончился смертью 13-летнего футболиста «Кавалерс» Самуэля Акваси. Как сообщает Mirror, мальчику стало плохо во время матча, он потерял сознание и скончался.

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Как утверждает источника, сотрудники медицинской службы клубов и приехавшие на место происшествия врачи пытались оказать помощь молодому спортсмену, но спасти его жизнь не удалось.

Футбольная ассоциация Ноттингемшира выразила соболезнование родным и близким умершего Акваси.