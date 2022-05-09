13-летний футболист умер во время матча

Матч между юношескими командами в чемпионате английского Ноттингемшира между «Кавалерс» и «Россонери» закончился смертью 13-летнего футболиста «Кавалерс» Самуэля Акваси. Как сообщает Mirror, мальчику стало плохо во время матча, он потерял сознание и скончался.
Как утверждает источника, сотрудники медицинской службы клубов и приехавшие на место происшествия врачи пытались оказать помощь молодому спортсмену, но спасти его жизнь не удалось.
Футбольная ассоциация Ноттингемшира выразила соболезнование родным и близким умершего Акваси.
Напомним, что в декабре 2021 года вратарь индонезийского «Торнадо» Тауфик Рамси умер в результате столкновения с соперником во время матча третьего дивизиона против «Ваганы». Голкипер получил удар ногой по голове.