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34 минуты назад

13-летний футболист скончался во время матча

Никита Бородкин

Матч между юношескими командами в чемпионате английского Ноттингемшира между «Кавалерс» и «Россонери» закончился смертью 13-летнего футболиста «Кавалерс» Самуэля Акваси. Как сообщает Mirror, мальчику стало плохо во время матча, он потерял сознание и скончался.

13-летний футболист умер во время матча
Фото: ReutersReuters

Как утверждает источника, сотрудники медицинской службы клубов и приехавшие на место происшествия врачи пытались оказать помощь молодому спортсмену, но спасти его жизнь не удалось.

Футбольная ассоциация Ноттингемшира выразила соболезнование родным и близким умершего Акваси.

Напомним, что в декабре 2021 года вратарь индонезийского «Торнадо» Тауфик Рамси умер в результате столкновения с соперником во время матча третьего дивизиона против «Ваганы». Голкипер получил удар ногой по голове.

Футбол,
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