Россия занимает 25-е место в мире по количеству футболистов в зарубежных лигах

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг стран по количеству футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах. Исследование проводилось на основе анализа 80 самых популярных ассоциаций и 135 футбольных лиг.
Так, лидером по количеству футболистов в зарубежных лигах стала Бразилия – представительство этой страны в иностранных чемпионатах составляет 1219 игроков. На втором месте – Франция (978). Замыкает тройку лидеров Аргентина (815).
Россия занимает в этом рейтинге 25-е место – 157 россиян выступают в зарубежных чемпионатах. К слову, такой же показатель и у Ирландии, которая располагается на 24-м месте. Украину в иностранных чемпионатах представляют 186 игроков – она занимает 20-е место в рейтинге.
Рейтинг стран по количеству футболистов, играющих за рубежом:
Бразилия – 1219 футболистов
Франция – 978 футболистов
Аргентина – 815 футболистов
Англия – 525 футболистов
Германия – 441 футболист
Колумбия – 425 футболистов
Испания – 409 футболистов
Хорватия – 400 футболистов
Сербия – 379 футболистов
Нидерланды – 367 футболистов
Уругвай – 340 футболистов
Нигерия – 339 футболистов
Португалия – 300 футболистов
Гана – 293 футболиста
Бельгия – 267 футболистов
Дания – 215 футболистов
Кот-д’Ивуар – 208 футболистов
Швеция – 205 футболистов
Сенегал – 192 футболиста
Украина – 186 футболистов
Босния и Герцеговина – 180 футболистов
Австрия – 169 футболистов
Япония – 165 футболистов
Ирландия – 157 футболистов
Россия – 157 футболистов
Италия – 152 футболиста
Швейцария – 145 футболистов
Словакия – 145 футболистов
США – 142 футболиста
Парагвай – 140 футболистов