Россия занимает 25-е место в мире по количеству футболистов в зарубежных лигах

Международный центр спортивных исследований ( CIES ) составил рейтинг стран по количеству футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах. Исследование проводилось на основе анализа 80 самых популярных ассоциаций и 135 футбольных лиг.

Так, лидером по количеству футболистов в зарубежных лигах стала Бразилия – представительство этой страны в иностранных чемпионатах составляет 1219 игроков. На втором месте – Франция (978). Замыкает тройку лидеров Аргентина (815).

Россия занимает в этом рейтинге 25-е место – 157 россиян выступают в зарубежных чемпионатах. К слову, такой же показатель и у Ирландии, которая располагается на 24-м месте. Украину в иностранных чемпионатах представляют 186 игроков – она занимает 20-е место в рейтинге.