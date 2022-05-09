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2 часа назад

Россия занимает 25-е место в рейтинге стран по количеству футболистов в зарубежных лигах

Чемпионат.comиещё 2

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг стран по количеству футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах. Исследование проводилось на основе анализа 80 самых популярных ассоциаций и 135 футбольных лиг.

Россия занимает 25-е место в мире по количеству футболистов в зарубежных лигах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, лидером по количеству футболистов в зарубежных лигах стала Бразилия – представительство этой страны в иностранных чемпионатах составляет 1219 игроков. На втором месте – Франция (978). Замыкает тройку лидеров Аргентина (815).

Россия занимает в этом рейтинге 25-е место – 157 россиян выступают в зарубежных чемпионатах. К слову, такой же показатель и у Ирландии, которая располагается на 24-м месте. Украину в иностранных чемпионатах представляют 186 игроков – она занимает 20-е место в рейтинге.

Рейтинг стран по количеству футболистов, играющих за рубежом:

Бразилия – 1219 футболистов

Франция – 978 футболистов

Аргентина – 815 футболистов

Англия – 525 футболистов

Германия – 441 футболист

Колумбия – 425 футболистов

Испания – 409 футболистов

Хорватия – 400 футболистов

Сербия – 379 футболистов

Нидерланды – 367 футболистов

Уругвай – 340 футболистов

Нигерия – 339 футболистов

Португалия – 300 футболистов

Гана – 293 футболиста

Бельгия – 267 футболистов

Дания – 215 футболистов

Кот-д’Ивуар – 208 футболистов

Швеция – 205 футболистов

Сенегал – 192 футболиста

Украина – 186 футболистов

Босния и Герцеговина – 180 футболистов

Австрия – 169 футболистов

Япония – 165 футболистов

Ирландия – 157 футболистов

Россия – 157 футболистов

Италия – 152 футболиста

Швейцария – 145 футболистов

Словакия – 145 футболистов

США – 142 футболиста

Парагвай – 140 футболистов

Футбол,
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