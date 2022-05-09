"Бавария" хочет купить Мане

По сведениям источника, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Спортивный директор баварцев Хасан Салихамиджич уже провел встречу с представителями форварда. "Бавария" надеется купить Мане за сравнительно небольшую сумму, так как его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2023 года.