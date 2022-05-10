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21 час назад

Экс-игрок сборной Франции Анри заявил, что "Реал" боится "Барселону"

Газета.Ruиещё 1

Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной", передает Diario Sport. "Все европейские клубы боятся "Реал Мадрид", а "Реал Мадрид" боится "Барселоны". Лично я думаю, что "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов. Он сильнее мадридцев", - сказал Анри. По итогам двух матчей полуфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" одержал победу над "Вильярреалом" со счетом 3:2. Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом 2:0. Второй матч завершился поражением команды Юргена Клоппа (1:2). 6 мая, "Реал" на своем поле одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:1 с учетом дополнительного времени. Первая игра завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 4:3. Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая на арене "Стад де Франс" в Сен-Дени. Ранее Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах на своей высказался о том, что его команда встретится с "Реалом" в финале Лиги чемпионов.

Экс-игрок сборной Франции Анри заявил, что "Реал" боится "Барселону"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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