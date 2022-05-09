Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+19° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

"Фиорентина" Кокорина победила "Рому" Моуринью

Soccer News

В матче 36-го тура чемпионата Италии флорентийская "Фиорентина" на своем поле обыграла римскую "Рому" со счетом 2:0.

"Фиорентина" Кокорина победила "Рому" Моуринью
Фото: соцсетисоцсети

Победу хозяевам принесли голы Николаса Гонсалеса и Джакомо Бонавентуры.

"Фиорентина", набрав 59 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 59 очками осталась на шестой позиции.

"Фиорентина" – "Рома" - 2:0 (2:0) Голы: Гонсалес, 5 (с пенальти) - 1:0, Бонавентура, 11 - 2:0

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Мале, 76), Данкан, Амрабат, Иконе, Артур (Пионтек, 76), Гонсалес.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Эль-Шаарави, 66), Сержиу Оливейра (Дзаньоло, 46), Верету, Кристанте, Пеллегрини (Карлес Перес, 75), Абрахам.

Футбол,Джакомо Бонавентура,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители