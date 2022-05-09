"Фиорентина" Кокорина победила "Рому" Моуринью

В матче 36-го тура чемпионата Италии флорентийская "Фиорентина" на своем поле обыграла римскую "Рому" со счетом 2:0.

"Фиорентина", набрав 59 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 59 очками осталась на шестой позиции.