«Манчестер Сити» объявил о переходе Эрлинга Холанда

Английский клуб достиг принципиальной договорённости о переходе с дортмундской «Боруссией». Норвежский футболист перейдёт в английский клуб 1 июля 2022 года.

Напомним, Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде (по данным Transfermarkt) в € 20 млн. За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах.