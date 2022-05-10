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59 минут назад

«Манчестер Сити» объявил о переходе Эрлинга Холанда

Чемпионат.comиещё 1

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Манчестер Сити» объявил о переходе Эрлинга Холанда
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Английский клуб достиг принципиальной договорённости о переходе с дортмундской «Боруссией». Норвежский футболист перейдёт в английский клуб 1 июля 2022 года.

Напомним, Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде (по данным Transfermarkt) в € 20 млн. За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах.

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