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48 минут назад

Трехкратный чемпион Нидерландов в составе «Аякса» умер в возрасте 29 лет

Илья Родин

Бывший полузащитник амстердамского «Аякса» и сборной Демократической Республики Конго Джоди Лукоки скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на нидерландское издание AD.

Экс-футболист «Аякса» умер в возрасте 29 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что причины смерти футболиста неизвестны. Его родные и близкие шокированы произошедшим, так как в последнее время он был в хорошей форме, радовался тому, что практически восстановился после серьезной травмы.

Издание напомнило, что Лукоки закончил академию «Аякса», с 2011 года играл за основной состав. В составе амстердамского клуба трижды стал чемпионом Нидерландов.

Также он играл за голландские «Камбюр», «Зволле», болгарский «Лудогорец» и турецкий «Ени Малатьяспор». Последним клубом молодого футболиста стал нидерландский «Твенте».

В «Твенте» Лукоки «получил травму крестообразных связок на предсезонной подготовке и не сыграл за команду ни одного матча», пишет Матч ТВ.

Пресс-служба клуба подтвердила смерть своего бывшего игрока, добавляет издание.

Футбол,
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