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23 минуты назад

«Барселона» ответила на слухи о трансферах Мане и Левандовски

Евро-футбол.Ру

Каталонская «Барселона» начала планировать летнюю трансферную кампанию. Как стало известно ESPN, в стане «сине-гранатовых» не собираются приобретать нового форварда.

«Барселона» ответила на слухи о трансферах Мане и Левандовски
Фото: EPAEPA

По мнению руководства, имеющиеся нападающие вполне могут выполнить поставленные перед ними задачи. В настоящий момент главный тренер команды Хави Эрнандес может рассчитывать на четырех форвардов: Ансу Фати, Пьера-Эмерика Обамеянга, Мемфиса Депая и Феррана Торреса. Кроме того, в клубе может остаться Усман Дембеле, которому предложили новое соглашение.

Ранее в СМИ появились слухи об интересе каталонцев к Роберту Левандовски и Садио Мане.

Футбол,Усман Дембеле,Садио Мане,Роберт Левандовски,
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