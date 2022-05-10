«Барселона» ответила на слухи о трансферах Мане и Левандовски

Каталонская «Барселона» начала планировать летнюю трансферную кампанию. Как стало известно ESPN, в стане «сине-гранатовых» не собираются приобретать нового форварда.

По мнению руководства, имеющиеся нападающие вполне могут выполнить поставленные перед ними задачи. В настоящий момент главный тренер команды Хави Эрнандес может рассчитывать на четырех форвардов: Ансу Фати, Пьера-Эмерика Обамеянга, Мемфиса Депая и Феррана Торреса. Кроме того, в клубе может остаться Усман Дембеле, которому предложили новое соглашение.