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1 час назад

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России

Чемпионат.comиещё 25

Сегодня, 11 мая, московский «Спартак» обыграл красноярский «Енисей» в полуфинальном матче Кубка России сезона-2021/2022 (2:0). Красно-белые вышли в финал турнира, где встретятся с «Динамо».

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Красно-белые и бело-голубые уже играли в финале Кубка СССР в 1950 году. Тогда «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

Напомним, «Динамо» вышло в финал Кубка России сезона-2021/2022, обыграв владикавказскую «Аланию» (3:0). Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м. Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».

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