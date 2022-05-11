Сегодня, 11 мая, московский «Спартак» обыграл красноярский «Енисей» в полуфинальном матче Кубка России сезона-2021/2022 (2:0). Красно-белые вышли в финал турнира, где встретятся с «Динамо».

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Красно-белые и бело-голубые уже играли в финале Кубка СССР в 1950 году. Тогда «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.