«Реал» объявил о переходе Рюдигера

29-летний футболист «Челси» сегодня подписал контракт с мадридским клубом до 2026 года, об этом сообщает The Athletic.

Немец присоединится «Мадриду» в следующем сезоне.

Зарплата Рюдигера составит 9-10 миллионов евро после уплаты налогов. Также защитник получит подписной бонус после перехода в «Реал».

Антонио уже прошел медицинский осмотр для мадридского клуба. В контракт прописали отступные в размере 400 миллионов евро.

Официально о трансфере футболиста в «Реал», как ожидается, сообщат после финала Лиги чемпионов.

Рюдигер выступал за «Челси» с 2017 года.