Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

Рюдигер подписал контракт с «Реалом» до 2026 года

Sports.ruиещё 1

29-летний футболист «Челси» сегодня подписал контракт с мадридским клубом до 2026 года, об этом сообщает The Athletic.

«Реал» объявил о переходе Рюдигера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Немец присоединится «Мадриду» в следующем сезоне.

Зарплата Рюдигера составит 9-10 миллионов евро после уплаты налогов. Также защитник получит подписной бонус после перехода в «Реал».

Антонио уже прошел медицинский осмотр для мадридского клуба. В контракт прописали отступные в размере 400 миллионов евро.

Официально о трансфере футболиста в «Реал», как ожидается, сообщат после финала Лиги чемпионов.

Рюдигер выступал за «Челси» с 2017 года.

«Челси» теряет Рюдигера – защитника, которого идеально раскрыла система Тухеля. Но к трансферу в «Реал» (или «Барсу»?) есть вопросы

Футбол,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители