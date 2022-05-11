Смолов прокомментировал выход в финал Кубка России

Давление? Оно было больше из-за предыдущих не совсем удачных матчей. Но всем сериям приходит конец, и сильная команда тем и отличается, что независимо от того, как складывались предыдущие матчи, она умеет настроиться на следующую игру. Она всегда самая важная. В том и прелесть футбола – можно победой в таком матче скрасить горечь от предыдущих поражений", - сказал российский форвард.