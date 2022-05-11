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2 часа назад

Смолов прокомментировал выход в финал Кубка России

Soccer Newsиещё 1

Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов после победы над "Аланией" (3:0) в полуфинале Кубка России поделился мнением по поводу выхода в финал турнира.

Смолов прокомментировал выход в финал Кубка России
Фото: TwitterTwitter

"Конечно, выйти в финал – ничего особо не значит. Конечно, проделан хороший путь, все ребята – молодцы. При всем уважении и словах похвалы в адрес "Алании" мы должны были их проходить, играя дома при своих болельщиках.

Давление? Оно было больше из-за предыдущих не совсем удачных матчей. Но всем сериям приходит конец, и сильная команда тем и отличается, что независимо от того, как складывались предыдущие матчи, она умеет настроиться на следующую игру. Она всегда самая важная. В том и прелесть футбола – можно победой в таком матче скрасить горечь от предыдущих поражений", - сказал российский форвард.

Футбол,Федор Смолов,Динамо,
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