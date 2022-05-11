Защитник «Барселоны» Араухо потерял сознание во время матча

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо был госпитализирован прямо с поля во время игры с «Сельтой» в матче 36-го тура Ла Лиги. У него диагностировали сотрясение мозга, пишет Football Espana.
Инцидент произошел на 62-й минуте встречи. 23-летний Араухо столкнулся с Гави из своей команды. Защитник сделал несколько шагов, упал и потерял сознание. Гави тоже получил сильный удар, после которого лежал на траве, схватившись за голову.
К пострадавшему подбежали медики, а затем на поле приехал реанимобиль, в который Араухо поместили на носилках. Его увезли в больницу. Позже пресс-служба «Барселоны» сообщила, что у игрока было диагностировано сотрясение мозга.
Матч между «Барселоной» и «Сельтой» завершился со счетом 3:1 в пользу каталонцев.
Напомним, в марте испанский теннисист Рафаэль Надаль сломал ребро во время турнира серии ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе и проиграл финал. А российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил несколько игр из-за травмы – в конце апреля он споткнулся о клюшку вратаря соперника, после чего врезался в борт плечом.