Защитник «Барселоны» Араухо потерял сознание во время матча

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо был госпитализирован прямо с поля во время игры с «Сельтой» в матче 36-го тура Ла Лиги. У него диагностировали сотрясение мозга, пишет Football Espana.

Инцидент произошел на 62-й минуте встречи. 23-летний Араухо столкнулся с Гави из своей команды. Защитник сделал несколько шагов, упал и потерял сознание. Гави тоже получил сильный удар, после которого лежал на траве, схватившись за голову.

К пострадавшему подбежали медики, а затем на поле приехал реанимобиль, в который Араухо поместили на носилках. Его увезли в больницу. Позже пресс-служба «Барселоны» сообщила, что у игрока было диагностировано сотрясение мозга.

Матч между «Барселоной» и «Сельтой» завершился со счетом 3:1 в пользу каталонцев.