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59 минут назад

Защитник «Барселоны» Араухо попал в больницу во время матча с «Сельтой»

Мир24иещё 4

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо был госпитализирован прямо с поля во время игры с «Сельтой» в матче 36-го тура Ла Лиги. У него диагностировали сотрясение мозга, пишет Football Espana.

Защитник «Барселоны» Араухо потерял сознание во время матча
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел на 62-й минуте встречи. 23-летний Араухо столкнулся с Гави из своей команды. Защитник сделал несколько шагов, упал и потерял сознание. Гави тоже получил сильный удар, после которого лежал на траве, схватившись за голову.

К пострадавшему подбежали медики, а затем на поле приехал реанимобиль, в который Араухо поместили на носилках. Его увезли в больницу. Позже пресс-служба «Барселоны» сообщила, что у игрока было диагностировано сотрясение мозга.

Матч между «Барселоной» и «Сельтой» завершился со счетом 3:1 в пользу каталонцев.

Напомним, в марте испанский теннисист Рафаэль Надаль сломал ребро во время турнира серии ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе и проиграл финал. А российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил несколько игр из-за травмы – в конце апреля он споткнулся о клюшку вратаря соперника, после чего врезался в борт плечом.

Футбол,Рафаэль Надаль,Александр Овечкин,
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