Кто придёт в РПЛ? Расклады на финиш сезона ФНЛ

Изучаем календари претендентов на повышение в классе.

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До конца сезона в ФНЛ осталось меньше двух недель. Две команды попадут в РПЛ напрямую, ещё две попробуют сделать это через стыковые матчи с клубами элитного дивизиона. Если, конечно, ни у кого не возникнет проблем с лицензированием, как уже бывало ранее. Давайте изучим календари клубов, ведущих борьбу за повышение в классе, и прикинем шансы.

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«Оренбург», 73 очка

Календарь: «СКА-Хабаровск» (в гостях), «Волгарь» (г)

Выход клуба в РПЛ напрямую — почти решённый вопрос. Для этого достаточно, чтобы 11 мая «Факел» не обыграл на своём стадионе «КАМАЗ». Если воронежцы всё-таки одержат победу, то «Оренбургу» хватит двух ничьих в заключительных турах. Выезд в Хабаровск станет непростым испытанием для команды чешского специалиста Марцела Лички. А вот победить в Астрахани «Оренбургу» по силам, ведь местная команда занимает лишь 16-е место в ФНЛ.

На всякий случай уточним: в случае равенства очков у двух команд первым делом в расчёт пойдут личные встречи. В этом сезоне «Факел» (сейчас занимает третье место) дважды обыграл «Оренбург» (2:0, 1:0), поэтому преимущество будет на его стороне.

«Торпедо», 68 очков

Московский клуб не играл в элитном дивизионе с сезона-2014/2015. Если «Торпедо» выиграет хотя бы два из трёх оставшихся матчей, то с высокой долей вероятности не опустится ниже второго места, поскольку у команды есть преимущество по личным встречам перед «Факелом» (2:2, 1:0). На бумаге тяжелее всего придётся в Красноярске, а вот поездка в Липецк и домашняя игра с «Кубанью» могут стать проходными для москвичей.

«Факел», 65 очков

Календарь: «КАМАЗ» (д), «Металлург» Лп (г), «Балтика» (г)

Воронежцев ждут встречи с двумя аутсайдерами турнира, а также непростая поездка в Калининград. Теоретически три лидера ФНЛ могут завершить сезон с одинаковым количеством очков. Если «Оренбург» наберёт одно очко, «Торпедо» — шесть, а «Факел» — три, то у трёх команд будет по 74 пункта. В таком случае придётся считать общее количество побед в сезоне — по этому показателю в РПЛ попадут «Оренбург» и «Факел».

«СКА-Хабаровск», 62 очка

Дальневосточники завершают чемпионат двумя домашними матчами. У хабаровского клуба остались теоретические шансы на прямую путёвку в РПЛ, но такой расклад маловероятен. Нужно: а) выиграть оба своих матча; б) чтобы «Торпедо» всё проиграло; в) чтобы «Факел» трижды сыграл вничью. При таком раскладе у трёх команд будет по 68 очков, а значит, придётся считать общее количество побед в сезоне. У «Торпедо» их останется 18, а у «Факела» и СКА будет по 20. После этого придётся смотреть статистику личных встреч, и здесь преимущество на стороне хабаровчан (1:0, 2:1).

Оказаться в стыках гораздо проще. Две победы точно гарантируют армейцам встречу с клубом высшего дивизиона. Если хабаровский СКА наберёт одинаковое количество очков с «Енисеем», то преимущество будет на стороне красноярского клуба по личным встречам (3:4, 3:1).

«Енисей», 60 очков

«Енисей», как и СКА, проведёт оставшиеся матчи сезона на своём поле. Клуб, ярко проявивший себя в Кубке России, может попасть в РПЛ только через стыковые матчи. И не всё зависит от команды Вадима Гаранина. У «Енисея» преимущество перед СКА по дополнительным показателям, однако у хабаровского клуба пока на два очка больше.

«Балтика», 57 очков

Календарь: «Велес» (г), «Факел» (д)

У парней Сергея Игнашевича остались призрачные шансы на попадание в стыки. Им нужно обязательно набирать шесть очков в двух оставшихся матчах и рассчитывать на удачные исходы встреч с участием конкурентов.

«Алания», 57 очков

Календарь: «Ротор» (д), «КАМАЗ» (д)