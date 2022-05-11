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1 час назад

Сёмин назвал свою главную ошибку во время карьеры игрока

Евро-футбол.Ру

Экс-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин в разговоре с журналистами рассказал о том, какую главную ошибку он совершил во время игровой карьеры.

Семин назвал свою главную ошибку во время карьеры игрока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что после небольшого конфликта с Константином Бесковым решил перейти в «Кайрат». Экс-тренер «Локомотива» отметил, что его никто не стал удерживать, но спустя время он может сказать, что переход в «Кайрат» является самой большой ошибкой в его игровой карьере.

Напомним, что Юрий Сёмин успел поиграть за «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Чкаловец», «Кубань» и другие известные команды.

Футбол,Константин Бесков,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Спартак,
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