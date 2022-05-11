«Русских закидывают камнями»: футболист Татаев о жизни в Чехии

«Ну представьте, если бы я там остался... Мало ли что... Меня бы там убили. Я считаю, что правильно сделал, что уехал. <…> Ты просто не знаешь, как к русским сейчас относятся. У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают», — заявил Татаев.