Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

«Русских закидывают камнями»: футболист Татаев о жизни в Чехии

Елена Прошина

Защитник владикавказской «Алании» Алексей Татаев рассказал о своей жизни в Чехии. Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист оценил жизнь в стране фразой «русских закидывают камнями».

«Русских закидывают камнями»: футболист Татаев о жизни в Чехии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну представьте, если бы я там остался... Мало ли что... Меня бы там убили. Я считаю, что правильно сделал, что уехал. <…> Ты просто не знаешь, как к русским сейчас относятся. У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают», — заявил Татаев.

Он подчеркнул, что с белорусскими и российскими спортсменами сейчас активно расторгают контракты. Татаев рад что уехал, поскольку мог бы оказаться в точно такой-же ситуации.

Напомним, что Татаев провел три сезона в чешском клубе «Млада-Болеслав», а летом 2021 года перешел в «Аланию». Футболист выступал за юношеские сборные России разных возрастов.

8 апреля российский футболист Евгений Назаров, вынужденный расторгнуть контракт с чешским «Богемианс» из-за отказа в рабочей визе, заявил об угрозах в его адрес. По словам спортсмена, его пытались пристыдить за русское происхождение.

Футбол,Алексей Татаев,Евгений Назаров,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители