«Русских закидывают камнями»: футболист Татаев о жизни в Чехии

Защитник владикавказской «Алании» Алексей Татаев рассказал о своей жизни в Чехии. Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист оценил жизнь в стране фразой «русских закидывают камнями».
«Ну представьте, если бы я там остался... Мало ли что... Меня бы там убили. Я считаю, что правильно сделал, что уехал. <…> Ты просто не знаешь, как к русским сейчас относятся. У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают», — заявил Татаев.
Он подчеркнул, что с белорусскими и российскими спортсменами сейчас активно расторгают контракты. Татаев рад что уехал, поскольку мог бы оказаться в точно такой-же ситуации.
Напомним, что Татаев провел три сезона в чешском клубе «Млада-Болеслав», а летом 2021 года перешел в «Аланию». Футболист выступал за юношеские сборные России разных возрастов.
8 апреля российский футболист Евгений Назаров, вынужденный расторгнуть контракт с чешским «Богемианс» из-за отказа в рабочей визе, заявил об угрозах в его адрес. По словам спортсмена, его пытались пристыдить за русское происхождение.