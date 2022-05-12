Пукающему футболисту подарили годовой запас бумаги

Производитель средств личной гигиены Dude Wipes отреагировал на историю с экс-защитником «Лиона» Марсело, которого выгнали из клуба за метеоризм в раздевалке.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Американский бренд подарил 34-летнему бразильцу годовой запас туалетной бумаги и освежителя воздуха, которые, по мнению компании, помогут одноклубникам Марсело в раздевалке, а самому футболисту — не потерять работу.

Ранее стало известно, что у Марсело начался метеоризм в раздевалке после поражения от «Анже» (0:3) в матче 2-го тура чемпионата Франции. Тогда же защитник смеялся над товарищами по команде, несмотря на забитый им мяч в собственные ворота.

Матч с «Анже», который прошел 15 августа 2021 года, стал последним для Марсело в футболке «Лиона». Спортивный директор клуба Жуниньо Пернамбукано был в ярости от поведения футболиста и отстранил его от основной команды, а затем расторг контракт.