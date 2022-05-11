«Темная лошадка» поборется за Кубок России

11-12 мая футбольным болельщикам будет на что посмотреть. В полуфинале Кубка России «Спартак» примет «Енисей». Днем позже «Ювентус» и «Интер» разыграют Кубок Италии, а в Англии сразятся два злейших врага: «Тоттенхэм» и «Арсенал». Эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Ваноли близок к отставке. Но Кубок может изменить все

Паоло Ваноли пока не впечатляет своей работой в «Спартаке». Москвичей лихорадит: классные матчи чередуются с невзрачными, чехарда в составе, нет цельной игры. В РПЛ прорыва не случилось. Неудивительно, что уже идут слухи об увольнении главного тренера. Но все может изменить победа в Кубке России. «Спартак» уже в полуфинале, а чтобы попасть в решающий матч, нужно обыграть представителя ФНЛ - «Енисей».

Красноярцы - настоящее открытие этого турнира. На пути к полуфиналу команда Вадима Гаранина уничтожила «Локомотив» (4:0) и «Рубин» (3:1). Громких имен в составе нет, но играют здорово. И вполне могут побороться и за выход в элиту. Путевка в стыковые матчи в руках «Енисея». Хватит ли сил и эмоций на два фронта?

И для тех, и для других этот матч - главный в сезоне на сегодня. Но «Спартак» может спокойно готовиться к этой игре, не оглядываясь на матчи РПЛ. А вот «Енисей» играет из последних сил, матчи в ФНЛ, длинные перелеты. К тому же «Спартак» сейчас на серии из двух побед. Если будет третья - это будет самая длинная серия при Ваноли. Класс москвичей выше, да и стадион будет гнать вперед. Поэтому напрашивается ставка на красно-белых. Букмекер Winline предлагает коэффициент 1.62.

«Ювентус» отомстит за Суперкубок?

В финале Кубка Италии сыграют «Ювентус» и «Интер». Эти же команды играли в Суперкубке и там в драматичной встрече победили миланцы. Наверняка об этом в Турине помнят и постараются отомстить.

Тем более, что для «Юве» этот матч, пожалуй, главный из оставшихся в сезоне. Чемпионства не будет, команда идет четвертой и точно не опустится ниже. Подняться на строку выше в теории можно, но 4 очка за 2 тура отыграть у «Наполи» почти невозможно. Так что Массимилиано Аллегри может спокойно думать о Кубке.

А вот «Интер» ведет отчаянную борьбу за чемпионство. Отставание от «Милана» - 2 очка. Осталось 2 тура. Каждая осечка может стать роковой, нервы у команды на пределе. Календарь сложнее у «Милана», но пока земляки не ошибаются. Все решится в двух последних турах.

Букмекеры считают «Интер» фаворитом, но нервотрепка чемпионской гонки может сыграть злую шутку с миланцами. А вот «Ювентус» выложится на все 200%. И впоне может взять реванш за Суперкубок. Заключить пари на победу туринцев в основное время в Winline предлагается за 2.21.

Конте использует шанс

В АПЛ лондонское дерби - «Тоттенхэм» против «Арсенала». Пикантности добавляет тот факт, что команды борются за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. За 3 тура до конца чемпионата «канониры» впереди на 4 очка. И может отцепить соперника.

Тем более, что прямо сейчас команда Микеля Артеты хороша. Четыре победы подряд, а в числе поверженных оказались «Челси», «МЮ» и «Вест Хэм». У «Тоттенхэма» ситуация чуть хуже, хорошие матчи чередуются с провальными. Правда, вполне возможно, что команда Антонио Конте сыграла решающую роль в чемпионской гонке. Ничья с «Ливерпулем» может стать ключевым событием финиша сезона в АПЛ.

В пользу хозяев поля говорит статистика. В пяти последних очных встречах победу праздновала домашняя команда. Так что «Тоттенхэму» сам бог велел побеждать и обострять борьбу за 4-е место. Ставки на победу команды Антонио Конте Winline принимает за 2.19.