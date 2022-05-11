Глава УЕФА счел опасным прецедентом санкции против российского спорта

— Без сомнений, футбол в проигрыше, поскольку мы лишаем игроков, тренеров и болельщиков, которые не имеют ничего общего с текущей ситуацией, их страсти и мечты.

Это разбивает мне сердце. Мой собственный регион пережил это 30 лет назад, когда он подвергся остракизму со стороны международного сообщества и спортивных организаций, и я знаю, насколько жестоким это может быть. Но когда УЕФА вводит беспрецедентные санкции, он пытается внести свой небольшой вклад в обеспечение мира на континенте.