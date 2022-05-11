Глава УЕФА счел опасным прецедентом санкции против российского спорта

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин во время заседания 46-го конгресса организации рассказал о негативных последствиях санкций в отношении российского футбола.
— Без сомнений, футбол в проигрыше, поскольку мы лишаем игроков, тренеров и болельщиков, которые не имеют ничего общего с текущей ситуацией, их страсти и мечты.
Это разбивает мне сердце. Мой собственный регион пережил это 30 лет назад, когда он подвергся остракизму со стороны международного сообщества и спортивных организаций, и я знаю, насколько жестоким это может быть. Но когда УЕФА вводит беспрецедентные санкции, он пытается внести свой небольшой вклад в обеспечение мира на континенте.
Это может показаться опасным прецедентом, но цена этих событий больше, чем что-либо еще, больше, чем карьеры нескольких сотен футболистов и принцип спортивного нейтралитета, который более несостоятелен в нынешнем контексте, — сказал Чеферин.
28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Российский футбольный союз оспорил эти решения в Спортивном арбитражном суде.