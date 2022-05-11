Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
36 минут назад

Глава УЕФА Чеферин считает опасным прецедентом санкции в отношении российского спорта

Матч ТВиещё 1

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин во время заседания 46-го конгресса организации рассказал о негативных последствиях санкций в отношении российского футбола.

Глава УЕФА счел опасным прецедентом санкции против российского спорта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Без сомнений, футбол в проигрыше, поскольку мы лишаем игроков, тренеров и болельщиков, которые не имеют ничего общего с текущей ситуацией, их страсти и мечты.

Это разбивает мне сердце. Мой собственный регион пережил это 30 лет назад, когда он подвергся остракизму со стороны международного сообщества и спортивных организаций, и я знаю, насколько жестоким это может быть. Но когда УЕФА вводит беспрецедентные санкции, он пытается внести свой небольшой вклад в обеспечение мира на континенте.

Это может показаться опасным прецедентом, но цена этих событий больше, чем что-либо еще, больше, чем карьеры нескольких сотен футболистов и принцип спортивного нейтралитета, который более несостоятелен в нынешнем контексте, — сказал Чеферин.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Российский футбольный союз оспорил эти решения в Спортивном арбитражном суде.

Футбол,Александер Чеферин,РФС,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители