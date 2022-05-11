Глава УЕФА счел опасным прецедентом санкции против российского спорта

"Если бы вы спросили меня месяц назад, я думал иначе, чем в настоящий момент. А еще через месяц мы не можем предположить, что случится. Я бы не исключал ничего, но не могу сказать, что произойдет в будущем. Наши санкции строгие, они тяжелы для спортсменов и болельщиков, и я должен извиниться за это, но в такой ситуации у нас просто не было другого выбора", - заявил Чеферин.