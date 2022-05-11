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7 минут назад

Президент УЕФА Чеферин извинился за санкции в адрес российского футбола

Газета.Ruиещё 2

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин рассказал, что у организации не было выбора при наложении санкций на российский футбол. Слова, сказанные главой УЕФА во время пресс-конференции по итогам заседания 46-го конгресса организации, приводит "Матч ТВ".

Глава УЕФА счел опасным прецедентом санкции против российского спорта
Фото: ReutersReuters

"Если бы вы спросили меня месяц назад, я думал иначе, чем в настоящий момент. А еще через месяц мы не можем предположить, что случится. Я бы не исключал ничего, но не могу сказать, что произойдет в будущем. Наши санкции строгие, они тяжелы для спортсменов и болельщиков, и я должен извиниться за это, но в такой ситуации у нас просто не было другого выбора", - заявил Чеферин.

Напомним, что 2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В организации сочли ее неприемлемой.

Ранее Чеферин рассказал, что не намерен отстранять представителей Российского футбольного союза (РФС) от официальных мероприятий УЕФА после введенных против российских команд санкций.

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