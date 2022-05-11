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1 час назад

«Ждал, когда меня убьют». Эшли Коул рассказал об ограблении, произошедшем в 2020 году

Бывший защитник «Арсенала», «Челси» и сборной Англии Эшли Коул рассказал об инциденте, произошедшем в январе 2020 года.

«Ждал, когда меня убьют». Эшли Коул рассказал об ограблении
Фото: ReutersReuters

Напомним, четверо человек в масках ворвались в дом Коула и связали экс-игрока. Затем грабители забрали драгоценности и другие ценные вещи, после чего скрылись.

«Я включил Netflix и буквально через 10-15 секунд услышал стук. Слышал звуки за окном, потом стены спальни будто завибрировали. Я посмотрел на Шэрон и сказал: «Что это?» Позже увидел, как кто-то несёт лестницу к моему балкону, и сказал Шэрон забрать детей и звонить в полицию. Я пошёл за дочерью, а Шэрон — за сыном. Я подумал, что, если спрячусь, злоумышленники рассвирепеют, а если они увидят ребёнка у меня на коленях, то не причинят вреда.

Потом услышал, как разбилось окно. Кто-то побежал по лестнице. Не хотел показывать дочери, что боюсь за нас. Позже меня схватили, связали руки и поставили на колени. Я стоял на коленях и ждал, когда меня убьют. Думал, что больше никогда не увижу своих детей», — приводит слова Коула Sky Sports.

Футбол,Эшли Коул,Netflix,
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