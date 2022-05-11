«Ждал, когда меня убьют». Эшли Коул рассказал об ограблении

«Я включил Netflix и буквально через 10-15 секунд услышал стук. Слышал звуки за окном, потом стены спальни будто завибрировали. Я посмотрел на Шэрон и сказал: «Что это?» Позже увидел, как кто-то несёт лестницу к моему балкону, и сказал Шэрон забрать детей и звонить в полицию. Я пошёл за дочерью, а Шэрон — за сыном. Я подумал, что, если спрячусь, злоумышленники рассвирепеют, а если они увидят ребёнка у меня на коленях, то не причинят вреда.