Халка могут дисквалифицировать за удар соперника между ног

Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк может быть дисквалифицирован на 12 матчей за инцидент, произошедший во время встречи 3-го тура чемпионата Бразилии с «Коритибой» (2:2), сообщает Mundo Deportivo.

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Напомним, в борьбе с футболистом «Коритибы» бывший игрок «Зенита» попал сопернику между ног вместо мяча. Халк получил жёлтую карточку за этот эпизод.