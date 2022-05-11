«Барселона» сообщила о смерти 106-летнего бывшего футболиста клуба

«Барселона» выражает свои соболезнования в связи с кончиной Жоана Баутисты Льописа в возрасте 106 лет, который на момент своей смерти был самым пожилым бывшим игроком «Барселоны». Он играл на позиции вратаря с 1941 по 1943 год и участвовал в шести товарищеских матчах», — говорится в заявлении «Барселоны» в «Твиттере».