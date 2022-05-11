Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
57 минут назад

Комментатор Губерниев назвал "позорищем" возможный проигрыш "Спартака" "Енисею"

Газета.Ru

звестный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мыслями о предстоящем полуфинальном матче Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

"Позорище лютое." — Губерниев о матче "Спартак" - "Енисей"
Фото: РИАРИА

«Для «Спартака» — это матч жизни. Если красно-белые проиграют, то это будет позорище лютое. Конечно, «Спартак» — фаворит. Но «Енисей» должен быть свободным и раскрепощенным. А если зажмутся чуть, то тогда получат. А так... Конечно, все ждут финал «Спартак» — «Динамо», — сказал Губерниев.

Матч «Спартак» — «Енисей» состоится сегодня, 11 мая. Начало в 19:30 по московскому времени. Напомним, что 10 мая в финал Кубка России пробилось московское «Динамо», которое на своем поле разгромило «Аланию» со счетом 3:0.

После 28 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 37 очков и занимает девятое место в таблице. В следующем туре красно-белые сыграют с чемпионом страны — петербургским «Зенитом». Матч состоится 15 мая.

Ранее наставник «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Енисея».

Футбол,Паоло Ваноли,Дмитрий Губерниев,Динамо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители