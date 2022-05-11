"Позорище лютое." — Губерниев о матче "Спартак" - "Енисей"

«Для «Спартака» — это матч жизни. Если красно-белые проиграют, то это будет позорище лютое. Конечно, «Спартак» — фаворит. Но «Енисей» должен быть свободным и раскрепощенным. А если зажмутся чуть, то тогда получат. А так... Конечно, все ждут финал «Спартак» — «Динамо», — сказал Губерниев.