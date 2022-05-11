"Позорище лютое." — Губерниев о матче "Спартак" - "Енисей"

звестный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мыслями о предстоящем полуфинальном матче Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем». Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Для «Спартака» — это матч жизни. Если красно-белые проиграют, то это будет позорище лютое. Конечно, «Спартак» — фаворит. Но «Енисей» должен быть свободным и раскрепощенным. А если зажмутся чуть, то тогда получат. А так... Конечно, все ждут финал «Спартак» — «Динамо», — сказал Губерниев.
Матч «Спартак» — «Енисей» состоится сегодня, 11 мая. Начало в 19:30 по московскому времени. Напомним, что 10 мая в финал Кубка России пробилось московское «Динамо», которое на своем поле разгромило «Аланию» со счетом 3:0.
После 28 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 37 очков и занимает девятое место в таблице. В следующем туре красно-белые сыграют с чемпионом страны — петербургским «Зенитом». Матч состоится 15 мая.
Ранее наставник «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Енисея».