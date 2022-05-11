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1 час назад

Чеферин допустил исключение «Реала», «Барсы» и «Юве» из еврокубков из-за Суперлиги: «Конечно, это возможно. Правила одинаковы для всех»

Sports.ruиещё 1

Александер Чеферин упомянул это как одну из возможных санкций за создание Суперлиги Европы.

Чеферин допустил исключение «Реала», «Барсы» и «Юве» из еврокубков
Фото: ReutersReuters

– Мадридский суд разрешил вам наложить санкции на три клуба, которые все еще хотят организовать Суперлигу. Почему вы не сделали это?

– Потому что решение суда еще может быть обжаловано. Когда процесс завершится, мы будем действовать.

– Можно ли наложить санкции на «Реал», который в этом году может выиграть свою 14-ю Лигу чемпионов?

– Любой клуб можно наказать.

– Некоторые сомневаются в этом.

– Они ошибаются. Правила одинаковы для всех. Если бы я комментировал то, что люди говорят каждый день... Люди также жалуются, что УЕФА зарабатывает миллиарды, но 93,5% дохода идет клубам. Как объяснить это, если никто не слушает?

Можете верить мне или нет, но мы одинаково относимся ко всем клубам, будь это из Словении, моей родной страны, или если это большие имена в европейском футболе.

– То есть вы можете исключить «Реал», «Барселону» или «Ювентус»?

– Конечно, это возможно. Но решать должна независимая дисциплинарная комиссия УЕФА, – сказал Чеферин.

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