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43 минуты назад

ФИФА открыл дело в отношении эквадорского футболиста, который оказался колумбийским

Советский спорт

ФИФА открыл дело в отношении полузащитника сборной Эквадора Байрона Кастильо по подозрению в использовании футболистом поддельных документов, сообщает пресс-служба организации.

В ФИФА разберутся с футболистом с поддельными документами
Фото: ТАССТАСС

Напомним, тревогу забила Федерация футбола Чили, обратившаяся в ФИФА с обвинением в адрес команды Эквадора в том, что Кастильо, во-первых, является колумбийцем, а, во-вторых, на самом деле старше 23-х лет, заявленных в его документах.

Таким образом, чилийцы рассчитывают на пересмотр результатов отбора на ЧМ-2022, в котором они заняли седьмое место, не попав в финальную стадию турнира. Однако если ФИФА накажет Эквадор техническими поражениями во всех восьми встречах, в которых принимал участие Кастильо, то чилийцы имеют шансы переместиться сразу на четвертую строчку, дающую право на прямую путевку в Катар.

Футбол,
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