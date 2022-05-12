Полузащитник «Спартака» высказался о своем будущем в московском клубе

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинш Перейра высказался о своем будущем в московском клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«После окончания этого сезона я не уезжаю в «Янг Бойз», а остаюсь играть в «Спартаке»? Да, это правда. Конечно, я остаюсь в России на следующий сезон. Уверен в этом, я люблю «Спартак»! — сказал Мартинс.
В среду подопечные Паоло Ваноли обыграли в полуфинале Кубка России «Енисей» со счетом 3:0. Голами отметились Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев. Финал турнира пройдет в «Лужниках» 29 мая. Соперником красно-белых станет московское «Динамо».
Последний раз москвичи играли в финале Кубка России в 2006 году, где были разгромлены ЦСКА со счетом 3:0.
В чемпионате России «Спартак» за три тура до финиша располагается на 9-м месте. В следующем туре москвичи примут петербургский «Зенит», который в этом сезоне обеспечил себе четвертое чемпионство подряд.
Ранее бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо высказался о выходе красно-белых в финал Кубка России.