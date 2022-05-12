Полузащитник «Спартака» высказался о своем будущем в московском клубе

«После окончания этого сезона я не уезжаю в «Янг Бойз», а остаюсь играть в «Спартаке»? Да, это правда. Конечно, я остаюсь в России на следующий сезон. Уверен в этом, я люблю «Спартак»! — сказал Мартинс.