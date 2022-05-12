«Отстранения — неправильный шаг. Мы могли бы играть на нейтральных полях»

— Сейчас стараюсь верить в лучшее. Надо искать позитив, получать удовольствие от работы. Конечно, хочется поучаствовать в еврокубках. Слышу позицию, что спортсменов из России надо отстранять. Лозунг «спорт вне политики» не работает, но все же надо к этому стремиться. К тому, чтобы спорт объединял.