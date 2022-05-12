«Отстранения — неправильный шаг. Мы могли бы играть на нейтральных полях»

Санкции в отношении российских клубов и сборных со стороны руководящих органов мирового и европейского футбола свидетельствуют о влиянии политики на спорт, команды могли бы проводить матчи на нейтральных полях, считает вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от турниров под эгидой организаций из-за ситуации на Украине, исполком УЕФА затем вынес ряд решений о запретах, касающихся следующего сезона. В частности, Россия в следующем сезоне не будет представлена в еврокубках, сборная страны исключена из розыгрыша Лиги наций и женского чемпионата Европы-2022.
— Сейчас стараюсь верить в лучшее. Надо искать позитив, получать удовольствие от работы. Конечно, хочется поучаствовать в еврокубках. Слышу позицию, что спортсменов из России надо отстранять. Лозунг «спорт вне политики» не работает, но все же надо к этому стремиться. К тому, чтобы спорт объединял.
Поэтому, мне кажется, все эти отстранения — неправильный шаг. Пусть даже на нейтральных полях, но мы могли бы играть, — сказал Лещук в интервью Sport24.
«Динамо» после 28 туров Тинькофф РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Источник:sport24.ru