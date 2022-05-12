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16 минут назад

Компания Nike расторгла контракт с футбольным клубом "Спартак"

ТАССиещё 4

Американский производитель спортивных товаров Nike ("Найк") принял решение прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом "Спартак" в связи с неучастием команды в еврокубках в следующем сезоне. Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Спартака".

Американский Nike расторг контракт со «Спартаком»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что руководство коммерческого направления "Спартака" начало работу по поиску нового поставщика экипировки.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне.

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Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года.

Футбол,УЕФА,Спартак,
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