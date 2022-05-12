ФК "Урал" может остаться без футбольной формы

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1 час назад

«Урал» напрямую с Nike не работает. Вопрос об экипировке на следующий сезон пока не решен» — клуб

Матч ТВ

«Урал» напрямую не сотрудничает с компанией-производителем Nike, поэтому вопрос об экипировке на следующий сезон на данный момент не решен, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе екатеринбургского клуба.

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Фото: ФК "Урал"ФК "Урал"

В четверг американская компания расторгла спонсорский контракт со «Спартаком» из-за того, что московским клуб не сможет выступить в еврокубках в сезоне-2022/23 по решению УЕФА.

— Мы напрямую с Nike не работаем. Экипировку получаем от компании Footballmania. От них мы пока не получали информацию, поэтому вопрос об экипировке на следующий сезон пока не решен, — заявили в пресс-службе «Урала».

В начале мая исполком УЕФА вынес ряд решений об участии российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации. Россия не будет представлена в еврокубках в следующем сезоне, сборная не сыграет в Лиге наций.

Футбол,УЕФА,Спартак,ФК "Урал",
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