Американский Nike расторг контракт со «Спартаком»

Американский производитель спортивных товаров Nike прекращает сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак». Такое решение было принято из-за того, что в следующем сезоне команда не будет участвовать в еврокубках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Спартака».

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«Компания Nike уведомила ФК "Спартак" о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что руководство коммерческого направления клуба ведет работу по поиску нового поставщика экипировки.

Напомним, в начале мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне.