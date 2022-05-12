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6 минут назад

Nike расторг контракт со «Спартаком»

Елена Прошина

Американский производитель спортивных товаров Nike прекращает сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак». Такое решение было принято из-за того, что в следующем сезоне команда не будет участвовать в еврокубках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Спартака».

Американский Nike расторг контракт со «Спартаком»
Фото: ТАССТАСС

«Компания Nike уведомила ФК "Спартак" о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что руководство коммерческого направления клуба ведет работу по поиску нового поставщика экипировки.

Напомним, в начале мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне.

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Компания Nike была техническим спонсором «Спартака» с 2005 года. В форме от этого производителя команда одержала много памятных побед. В частности, завоевала золотые медали чемпионата и Суперкубок России в 2017 году.

Футбол,УЕФА,Спартак,
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