УЕФА хочет создать еще один турнир

По данным агентства, предпочтительным местом проведения турнира является США — летом клубы традиционно отправляются в турне, поэтому необходимость играть вдали от дома, возможно, будет воспринята ими менее негативно. Что касается списка возможных участников, то, вероятно, ими станут четыре лучшие команды по итогам основного этапа Лиги чемпионов, которая с 2024 года будет проходить в новом формате. Предполагается, что это послужит стимулом для клубов бороться за очки до последнего тура, чтобы попасть в четверку сильнейших.