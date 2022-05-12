УЕФА хочет создать еще один турнир

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность создания предсезонного мини-турнира с участием четырех клубов, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
По данным агентства, предпочтительным местом проведения турнира является США — летом клубы традиционно отправляются в турне, поэтому необходимость играть вдали от дома, возможно, будет воспринята ими менее негативно. Что касается списка возможных участников, то, вероятно, ими станут четыре лучшие команды по итогам основного этапа Лиги чемпионов, которая с 2024 года будет проходить в новом формате. Предполагается, что это послужит стимулом для клубов бороться за очки до последнего тура, чтобы попасть в четверку сильнейших.
Кроме того, если УЕФА утвердит создание мини-турнира турнира, победитель Лиги чемпионов не будет участвовать в матче за Суперкубок УЕФА. Возможно, трофей будет разыгран в матче между победителями Лиги Европы и Лиги конференций.
Исполком УЕФА во вторник одобрил изменение формата Лиги чемпионов с сезона-2024/25. Число участников увеличится с 32 до 36, при этом вместо группового этапа команды будут играть в общей лиге. Источник:Associated Press