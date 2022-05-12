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1 час назад

«Бавария» изменила позицию по Левандовскому

Sports.ru

На 33-летнего форварда претендует «Барселона». Ранее появилась информация, что поляк заинтересован в трансфере.

«Бавария» изменила позицию по Левандовскому
Фото: Sports.ruSports.ru

Мюнхенский клуб готов смягчить позицию по поводу возможного ухода игрока, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Bild.

И руководство, и партнеры Левандовского по команде заметили его недовольство, поэтому сомневаются, что его стоит удерживать против воли.

Также в «Баварии» считают, что уход нападающего может положительно сказаться и в спортивном плане, так как пропадет необходимость строить вокруг него игру в атаке.

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Футбол,
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