«Бавария» изменила позицию по Левандовскому

На 33-летнего форварда претендует «Барселона». Ранее появилась информация, что поляк заинтересован в трансфере.

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Мюнхенский клуб готов смягчить позицию по поводу возможного ухода игрока, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Bild.

И руководство, и партнеры Левандовского по команде заметили его недовольство, поэтому сомневаются, что его стоит удерживать против воли.

Также в «Баварии» считают, что уход нападающего может положительно сказаться и в спортивном плане, так как пропадет необходимость строить вокруг него игру в атаке.