Фанаты "Наполи" пообещали вернуть Спаллетти угнанную машину, если он покинет клуб

Болельщики "Наполи" хотят, чтобы главный тренер клуба Лучано Спаллетти покинул свой пост. Как сообщает источник, болельщики неаполитанцев вывесили баннер около домашнего стадиона клуба, в котором заявили, что угнали автомобиль Спаллетти, но готовы его вернуть, если итальянский специалист покинет команду.

После 36 туров "Наполи" занимает третье место в итальянской Серии А. В активе команды Спаллетти 73 очка. Она на пять очков отстает от "Интера" и на семь от "Милана". При этом по ходу сезона "Наполи" несколько раз занимал первое место в турнирной таблице.