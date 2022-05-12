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1 час назад

Фанаты "Наполи" пообещали вернуть Спаллетти угнанную машину, если он покинет клуб

Rusfootballиещё 2

Болельщики "Наполи" хотят, чтобы главный тренер клуба Лучано Спаллетти покинул свой пост. Как сообщает источник, болельщики неаполитанцев вывесили баннер около домашнего стадиона клуба, в котором заявили, что угнали автомобиль Спаллетти, но готовы его вернуть, если итальянский специалист покинет команду.

Фанаты "Наполи" пообещали вернуть Спаллетти угнанную машину, если он покинет клуб
Фото: EPAEPA

После 36 туров "Наполи" занимает третье место в итальянской Серии А. В активе команды Спаллетти 73 очка. Она на пять очков отстает от "Интера" и на семь от "Милана". При этом по ходу сезона "Наполи" несколько раз занимал первое место в турнирной таблице.

Лучано Спаллетти возглавляет "Наполи" с лета прошлого года. Ранее он тренировал "Интер", "Рому", "Зенит" и "Удинезе".

Футбол,Лучано Спаллетти,Зенит,
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